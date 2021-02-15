Бишкек, , 15:52 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что Жапаров вынужден перейти на такой формат исполнения служебных обязанностей, дабы не подвергать риску заражения коронавирусом других участников предстоящих международных мероприятий на высшем уровне.

«Тем не менее, глава государства «держит руку на пульсе» всех событий, происходящих в стране», — подчеркивают в администрации президента.

Ограничения связаны с предстоящим визитом Садыра Жапарова в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поездка может состоятся в конце февраля.