Москва, , 15:52 — REGNUM Возможное слияние Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования (ФСС) и фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) не сможет решить проблем с пенсионным и медицинским обеспечением граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его мнению, для повышения пенсий и качества медуслуг целесообразно объединить функции фондов на базе Федеральной налоговой службы (ФНС), которая выступит единым государственным оператором.

«Хотелось бы предостеречь коллег в правительстве от создания очередного ненужного посредника, эдакого супер-нахлебника. Фонды нужно ликвидировать, а их функции передать Федеральной налоговой службе, через которую и будет идти прямое бюджетное финансирование. Уверен, только так можно будет добиться реального повышения пенсий, зарплат медработникам и качества медицинских услуг», — считает Миронов.

При этом он поддержал курс на оптимизацию бюджетных расходов на различные фонды и посреднические институты.

Решение о смене руководства ПФР принял глава правительства РФ Михаил Мишустин. Андрей Кигим почти восемь лет возглавлял Фонд социального страхования (ФСС), дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.

Источники СМИ связывают отставку Топилина с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

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