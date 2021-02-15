Бишкек, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов назначил Каныбека Осмоналиева на должность советника главы правительства. Соответствующее распоряжение подписано сегодня, 15 февраля.

Отметим, что Осмоналиев возглавлял министерство образования республики в 2007 году. Также он занимал пост директора госагентства по делам религий в период с 2008 по 2010 годы.

Напомним, что в марте 2020 года Каныбек Осмоналиев возглавлял митинг с требованием освободить из тюрьмы Садыра Жапарова (нынешний президент Киргизии), отбывавшего наказание за организацию захвата в заложники губернатора Иссык-Кульской области.

Акция протеста переросла в массовые беспорядки, участников которых разогнала милиция, а Осмоналиева арестовали киргизстанские спецслужбы. Ему было предъявлено обвинение в попытке захвата власти. Впоследствии, 27 июня 2020 года, суд отпустил его под домашний арест по состоянию здоровья.

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