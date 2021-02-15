Белград, , 15:45 — REGNUM Сербский президент Александар Вучич наградил орденом Республики Сербия II степени заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова. Об этом 15 февраля сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что церемония награждения прошла во время рабочего визита Борисова в балканскую республику и что зампред правительства РФ был награжден за исключительные заслуги в развитии отношений между странами.

Также, как сообщает ТАСС, Вучич наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Республики Сербия на цепи (высшая в стране награда) и российского скульптора Александра Рукавишникова, являющегося автором памятника Стефану Неманье в Белграде, Сретенским орденом первой степени.

Отметим, орден Республики Сербия может быть вручен только высоким руководителям зарубежных стран или международных организаций за значительные заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества с данной страной.