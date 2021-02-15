Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Финляндия рассчитывает, что белорусскую оппозицию включат в «реальный политический процесс» в этой стране. Об этом финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Хельсинки по-прежнему надеются на то, что в Белоруссии начнётся реальный политический процесс, в котором сможет принимать участие оппозиция, сказал Хаависто, отвечая на вопрос о прошедшем 11−12 февраля Всебелорусском народном собрании.

Белоруссии, действительно, очень нужны реформы, подчеркнул он.

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