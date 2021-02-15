Тбилиси, , 15:36 — REGNUM В Батуми перед зданием правительства Аджарской Автономной Республики Грузии 15 февраля началась акция протеста. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, на акцию вышли жители, у которых имеются проблемы с жильём. Часть протестующих живут в оползневой зоне и требуют переселить их, другая часть требует компенсации за жильё, повреждённое при строительстве гидроэлектростанций.

Кроме того, на акцию вышли жители района Батуми, прозванного «Город мечты». Они требуют подтверждения от правительства Аджарии, что получат квартиры в строящихся рядом с районом домах.

Сообщается, что участники акции требуют встречи с председателем аджарского правительства.

Стоит отметить, что «Городом мечты» — в Грузии называют район, образовавшийся в 2012 году в результате самозахвата территории в пригороде Батуми беженцами из Верхней Аджарии, которые лишились жилья из-за оползней. По разным оценкам там проживает от 1,5 до 3 тыс. человек. Район беспорядочно застроен временными сооружениями. Там нет канализации и водопровода.

В феврале 2020 года рядом с «Городом мечты» началось строительство многоэтажных домов. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, открывая строительство, пообещал, что квартиры достанутся беженцам.