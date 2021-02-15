Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Евросоюз придаёт важность нахождению решений, которые бы обеспечили активный диалог с Россией. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил 15 февраля по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге.

«Мы считаем очень важным, чтобы нашлись решения, которые обеспечивали бы активный диалог, активный обмен мнениями между ЕС и Россией», — сказал Хаависто.

По его словам, в Брюсселе тяжело восприняли решение Москвы о высылке трёх дипломатов, представлявших три государства, входящие в ЕС. Вместе с тем, добавил он, у ЕС и России есть глубокие связи по линии предприятий, в торгово-экономических проектах, в области обменов студентами.

Лавров в ответ на эти слова заявил, что развитие торгово-экономических связей России и ЕС тормозят введённые Брюсселем санкции. Он отметил, что Брюссель сознательно пошёл на подрыв и уничтожение всей системы отношений с Москвой, однако это не сказывается на взаимной тяге и людей, и бизнеса. Москва готова восстанавливать отношения, если будет готов Брюссель.

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