15 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 17:18 — REGNUM Во вторую, кажется, гуманитарную поездку в Донбасс я познакомился с бывшим бандитом, а тогда бизнесменом, якшавшимся с власть имущими. Он знал многих, очень многих. Мы говорили с ним, а тогда все беседы неизбежно заканчивались евромайданом — почему и как он произошёл. И у каждого были версии. Мой новый наголо бритый знакомый выдал свою:

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

— Знаешь, почему случился евромайдан? — сказал он мне. — Из-за детей.

— В смысле?

— А в смысле приходит какой-нибудь «золотой мальчик» к генералу СБУ и начинает его при подчинённых хаять. Прилюдно, так сказать, хаять, унижать. А генерал этот, какой бы он чудак через букву м ни был, в своей жизни дерьмеца-то хлебнул. И явно не для того, чтобы его киевский мажор при всех строил.

…В оригинале мой знакомый выражался, конечно, грубее…

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

— Знакомая картина, — согласился я.

— На кого бизнес и силовики разозлились в первую очередь? Не на элиты даже, а на их сынков…

Он был прав. И такова была не только украинская картинка, на самом деле. Нечто похожее наблюдалось и в Российской империи перед развалом, и в СССР перед самоубийством.

«Я видел генералов:

Они пьют и едят нашу смерть.

Их дети сходят с ума от того,

Что им нечего больше хотеть…»

Весьма точные строки Гребенщикова о тех временах. О детях — прежде всего. О генералах ещё можно спорить. И ровно о том же — только пламеннее, яростнее, точнее — писал Маяковский в стихотворении «Вам!» (одно из любимейших мною в школе):

«Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и тёплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!»

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

И далее. Как умел только он — Владимир Маяковский. Тогда, сообщают некоторые, поэт был обласкан властью. Неоднозначное утверждение.

Но вот, кто точно обласкан уже сейчас — так это мажористые персонажи, вроде 23-летнего певца ЮрКисса (впрочем, имя им легион), которого на днях наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. И в связи с этим у меня только один вопрос: «Как?! Как так?!».

Не понять, что выдающееся совершил певец (хотя данное определение — скорее большой аванс ему). Это вообще редкость — давать подобные награды исполнителям, но тут за что? Не за творчество же, правда? Возможно, этот герой спас человека, вынес людей из огня? Что он вообще такого сделал? Ведь мы говорим — внимание! — об медали Ордена II степени «За заслуги перед Отечеством».

Вот что говорит об этом сам ЮрКисс: «Благодарю руководство страны и Президента В. В. Путина за оценку моего участия в организации и проведении концертов в Донецке, концертов в Крыму, мероприятий в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. За участие в восстановлении и реконструкции храмов. Организации выступлений российских артистов в честь празднования Дня Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии. Организации благотворительных гуманитарных конвоев для Донецкой и Луганской народных республик. Я горд быть частью команды РМГ, это не только моя заслуга».

ЮрКисс Цитата из видео из YouTube

Скромный малый, не правда ли? Но, простите, отчего другим медали не дали — тем, кто занимался аналогичным и в куда больших масштабах? Та же Чичерина сколько для Донбасса и Крыма сделала? Но у них нет того, что есть у ЮрКисса — главное достижение которого в том, что он сын влиятельного продюсера и бизнесмена Владимира Киселёва. Вот, так мне кажется, и всё объяснение.

И да, награждение это — не выбрык, не следствие поступка одного человека, нет. Оно проходило целую лестницу согласований, и никто его не отменил. Что в головах у этих людей? Или они просто боялись? Или устроилось всё по одному звонку?

Подобные решения — с награждением ЮрКисса — создают весьма опасный и неприятный прецедент. Локально и глобально. Потому что абсурдно — особенно сейчас, когда бурлит страна — давать такие награды таким персонажам. И это в принципе унижает страну и бьёт по её авторитету.

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

У России должны быть другие герои, другие авторитеты. И они есть. Так почему вы молчите о них? Почему игнорируете? Только лишь потому, что им не довелось родиться у очень богатеньких родителей? Тогда к чему эти разговоры о том, что национальная идея нашей страны — справедливость? Вы уверены? Нет, господа, вы являете чудовищные образцы несправедливости — и ещё, похоже, любуетесь этим. Забыли уроки истории? Не помните, на каких дрожжах вызревала революция? А вызревала она, напомню, на дрожжах несправедливости.

Стыдно, господа, очень стыдно. И глупо, очень глупо. Играться спичками возле пороховых погребов.