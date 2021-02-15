Москва, , 15:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин 15 февраля проведет международный телефонный разговор. Об этом 15 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Будет во второй половине дня международный телефонный разговор», — сказал он и добавил, что пресс-служба Кремля сделает по этому поводу традиционное сообщение.

Кроме того, пресс-секретарь главы Российского государства уточнил, что в график президента РФ в этот день также входят рабочие встречи, большей частью носящие непубличный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говоря о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, нужно помнить, что все шаги «имеют свои последствия».