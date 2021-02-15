Москва, , 15:13 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подразумевал интеграционные процессы, когда говорил о росте влияния РФ на пространстве СНГ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 15 февраля журналистам.

Встреча в ограниченном составе Совета глав государств СНГ в Душанбе President.az

Об усилении влияния России на постсоветском пространстве Путин заявил ранее на встрече с редакторами отечественных СМИ. Пескова спросили, о каких странах он говорил.

«Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ускоренный вектор интеграции — Евразийский экономический союз — доказал свою состоятельность. В его пределах наблюдается «определенная взаимозависимость стран-участниц».

Подобные интеграционные процессы — в интересах народов этих стран, об этом и говорил Путин, пояснил он.

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