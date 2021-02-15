Приштина, , 15:01 — REGNUM Евросоюз ожидает, что новые власти в Приштине вернуться к конструктивному диалогу с Белградом и используют шанс для достижения «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений». Так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи в совместном сообщении, опубликованном 15 февраля, прокомментировали итоги выборов в сепаратистском Косово.

По их словам, Евросоюз продолжит оказывать Косово «поддержку на европейском пути». При этом они напомнили будущим властям в Приштине об их обязанностях.

«От Косово требуется продвижение в проведении реформ через реализацию соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС, а также усиление регионального сотрудничества. Европейский путь Косово ведет через всеобъемлющую нормализацию отношений с Сербией, и ЕС ожидает от новых властей конструктивных усилий для продления диалога (с Белградом), в котором Евросоюз выполняет роль посредника», — процитировал телеканал РТС сообщение Борреля и Вархейи.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах в сепаратистском Косово 14 февраля большинство голосов получило движение «Самоопределение» бывшего премьера Альбина Курты. Будучи премьер-министром, Курти выдвигал в качестве условия для продления диалога о «нормализации отношений» с Белградом соблюдение принципа «взаимности».