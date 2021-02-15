Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Каркас отношений России и Евросоюза был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя, заявил 15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Санкт-Петербурге по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пекке Хаависто.

По его словам, российская сторона готова обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам Москвы, «мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде».

«Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет готова к восстановлению отношений с Евросоюзом, «если Брюссель перестанет их разрывать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Лавров заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили в том числе «ситуацию внутриукраинского кризиса, ряд других направлений, по которым Россия и Финляндия так или иначе взаимодействуют на международной арене».

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