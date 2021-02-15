Москва, , 14:53 — REGNUM В администрации президента РФ пока воздержались от ответа на вопрос о формировании списка кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии, пятерых из которых назначает глава государства.

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«Когда президент примет такое решение, мы его обнародуем», — пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, срок полномочий членов ЦИК РФ истекает в марте 2021 года. В новый состав войдёт 15 человек, по пять из которых должны назначить президент РФ, Совет Федерации и Госдума РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что ядро действующего состава комиссии продолжит работу и после того, как в марте 2021 года истекут его полномочия. При этом она подчеркнула, что новый состав ЦИК совершенно точно продолжит задел нынешнего состава.