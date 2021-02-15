Киев, , 14:48 — REGNUM Харьковский городской совет рассмотрит вопрос о прекращении полномочий мэра города Геннадия Кернеса, скончавшегося еще 17 декабря 2020 года.

Геннадий Кернес City.kharkov.ua

Рассмотрение этого вопроса включено в повестку сессии горсовет на 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение о созыве сессии подписал секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, согласно документу, в повестке дня сессии всего 65 вопросов. Прекращение полномочий Кернеса должно быть рассмотрено в первую очередь.

ИА REGNUM напоминает, что Кернес выиграл в первом туре выборы мэра Харькова, состоявшиеся 25 октября 2020 года, хотя к тому моменту уже полтора месяца находился на лечении в Германии. 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике «Шарите».

Теперь Рада должна назначить досрочные выборы мэра города. В конце января было заявлено, что парламент не может рассматривать вопрос, поскольку не получил от городских властей необходимого пакета документов.