Берлин, , 14:52 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет принимать участие во встрече лидеров стран «большой семерки» (G7), которая состоится 19 февраля в формате видеосвязи под председательством Великобритании. Об этом 15 февраля рассказал на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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"Речь по большей степени пойдет о вопросах многостороннего сотрудничества на основе совместных ценностей G7, борьбы с пандемией и восстановления экономики», — уточнил он.

Также Зайберт добавил, что немецкий канцлер планирует, помимо другого, в ходе данной встречи поднять вопрос о большем взятии на себя ответственности странами G7 в вопросах преодоления вызовов глобального характера и борьбы с пандемией.

Кроме того, официальный представитель правительства Германии отметил, что Меркель также намерена провести обсуждение торговых и связанных с охраной окружающей среды вопросов, ситуацию в Африке, вакцинацию от COVID-19 и укрепление международных организаций таких, как Всемирная торговая организация или Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден в ходе виртуальной встречи лидеров стран группы G7, которая состоится в режиме видеоконференции, намерен обсудить ряд вопросов.