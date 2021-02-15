Минск, , 14:43 — REGNUM «Я думаю, что человек, который чувствует двойственность в душе, не сможет эффективно работать на государство», — заявил 12 февраля в интервью российскому изданию «РБК» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Комментируя увольнения коллег-дипломатов, осудивших насилие силовиков и другие проявления массовых протестов после президентской кампании 2020 года, Макей сказал: «Мое личное мнение: если ты не согласен с той политикой, которую проводит государство (а ты работаешь не на личность, а на государство), то ты должен принимать соответствующее решение».

Читайте аналитику сюжета: Выборы президента Белоруссии «Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5−6% уволились. Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо. Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах». Частью, как я сказал, это было услышано», — рассказал министр.

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Напомним, после окончания президентской кампании в Белоруссии начались массовые протестные выступления. Они продолжаются до сих пор и жестоко подавляются силовиками — вплоть до расстрелов и избиений с летальным исходом. В конце года ряд бывших и кадровых сотрудников МИД Белоруссии выразили несогласие с фальсификацией президентских выборов и массовым террором. Один из белорусских послов неоднократно подавал заявления об отставке и был вынужден вынести проблему в СМИ — только после этого он был уволен.