Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров изложил главе МИД Финляндии позицию российских властей по недавним акциям протеста в городах России. Об этом 15 февраля он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

«Господин министр также затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трёх дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему разъяснили, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», — заявил Лавров.