Киев, , 14:43 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине завершилась без принятия решения о выделении очередного транша. Об этом заявил представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, сообщила пресс-служба фонда.

Чиновник рассказал, что в декабре 2020 года и в январе 2021 года представители МВФ обсуждали с властями Украины прогресс реализации реформ, необходимых для предоставления кредита.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», — подчеркнул Люнгман.

Он рассказал, что в ходе переговоров обсуждалось, в частности, усиление управления Национального банка Украины, уменьшение дефицита украинского бюджета и усиление борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина «имеет чёткое видение» того, что нужно для получения очередного транша МВФ.

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