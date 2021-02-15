Сухум, , 14:40 — REGNUM Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев прибыл с рабочим визитом в Сухум, где провёл встречу с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД Южной Осетии, встреча прошла 15 февраля. На встрече также присутствовал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

«Главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавних событий в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подходы к этому вопросу у участников встречи во многом совпадали. Стороны обязались нарастить двухстороннее сотрудничество.

Стоит отметить, что встреча Медоева и Кове проходила в рамках плана консультаций на 2021 и 2022 год, утверждённого руководством Южной Осетии и Абхазии.

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