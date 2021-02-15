Москва, 15 февраля 2021, 14:36 — REGNUM Говоря о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, нужно помнить, что все шаги «имеют свои последствия». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, естественно, вы, наверное, обратили внимание и целиком на ответ Путина, наверняка. И, говоря о фразе «Донбасс не бросим, несмотря ни на что», конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее», — сказал Песков.
Он напомнил, что в Донбассе проживает большое число русских и русскоязычных людей, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения» со стороны властей Украины, и которым «отказано в любых государственных услугах».
Песков отметил, что «именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи», и «именно Россия оказывает иную помощь этим людям».
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что российская сторона продолжит эти действия, поскольку «если не Россия, то больше некому это будет сделать»: «Вот что имел в виду президент Путин».