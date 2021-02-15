Москва, , 15:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин называет хамским поведение в суде блогера Алексея Навального и надеется, что сторонники оппозиционера сделают выводы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Какое бы решение суд ни принял, очевидно, что сам Навальный считает такое поведение нормой. Тот, кто из него сотворил кумира, возможно, после этого поведения задумается. Какие бы призывы ни звучали, какие бы лозунги они ни разделяли, совершенно очевидно, если они звучат от человека, который ведёт себя как последний негодяй, десять раз стоит подумать, следует ли за ним идти», — заявил Володин.

Кроме того, что он инструмент в кампании, которую иностранные государства и спецслужбы развязали против России, сам человек оказался подлым с его мировоззрением и отношением к людям, отметил Володин.

«Он проявил цинизм по отношению к человеку, который жертвовал своей жизнью, спасая нашу страну», — заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что ветеран олицетворяет тех, кто воевал, кто погиб на войне.

Блогер Навальный во время судебного процесса по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко 12 февраля получил более десяти замечаний от судьи из-за своего поведения.

В июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ.

Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Ранее в Бабушкинском суде Москвы прошло первое рассмотрение этого уголовного дела.

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