Белград, , 14:21 — REGNUM Проект стратегической программы экономического сотрудничества разработан Россией и Сербией, стороны готовят её к подписанию. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил 15 февраля на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Российская сторона, отметил Борисов, рассчитывает на активное взаимодействие по линии межправительственного комитета, которое позволит нарастить двустороннюю торговлю и воплотить в жизнь целый ряд проектов российско-сербского сотрудничества. Москва продолжит предпринимать соответствующие усилия.

«В этих целях разработан проект российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества. Надеемся, что нам удастся подготовить его к подписанию в самое ближайшее время», — сказал вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Борисов прибыл 15 февраля в Белград с рабочим визитом.

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