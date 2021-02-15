Москва, , 14:19 — REGNUM Кремль хочет сперва разобраться в ситуации с предложением американского бизнесмена Илона Маска, направленным президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — сказал Песков.

По его словам, со стороны Маска прозвучало «очень интересное предложение» об общении, однако в Кремле предстоит понять, «что имеется в виду, что предлагается».

В этой связи Песков пообещал «проверить всё это» и уже затем реагировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.