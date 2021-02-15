Москва, 15 февраля 2021, 14:18 — REGNUM Жители Донбасса лишены Украиной социального обеспечения, поэтому Россия оказывает помощь региону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 февраля, общаясь с журналистами.
По этой причине Россия постоянно организует гуманитарные конвои, оказывает иную помощь, отметил пресс-секретарь.
Напомним, ранее официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что к весне или к лету 2021 года в Донбассе «неизбежно» начнётся обострение конфликта.
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