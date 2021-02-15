Москва, , 14:18 — REGNUM Жители Донбасса лишены Украиной социального обеспечения, поэтому Россия оказывает помощь региону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 февраля, общаясь с журналистами.

«Там живёт много русских, много русскоязычных. Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах», — сказал он.

По этой причине Россия постоянно организует гуманитарные конвои, оказывает иную помощь, отметил пресс-секретарь.

«Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее официальный спикер делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что к весне или к лету 2021 года в Донбассе «неизбежно» начнётся обострение конфликта.

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