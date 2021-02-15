Бали, Индонезия, , 14:15 — REGNUM Губернатор Бали и компания Christian Dior подписали меморандум о взаимопонимании сроком на три года, который направлен на совместное продвижение индонезийской традиционной культуры, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Это соглашение направлено, среди прочего, на продвижение и расширение прав и возможностей малых и средник предприятий в Индонезии.

Christian Dior ценит шаги, предпринятые Индонезией, потому что они соответствуют духу Dior по защите традиционной культуры.

Индонезийские ткани, в частности, Bali Endek Tenun, прошли стандартный процесс отбора и будут использованы компанией Christian Dior для создания коллекции весны / лета 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо назначил нового губернатора и заместителя губернатора Северного Калимантана на период 2021—2024 годов.

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