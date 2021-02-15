Бали, Индонезия, 15 февраля 2021, 14:15 — REGNUM Губернатор Бали и компания Christian Dior подписали меморандум о взаимопонимании сроком на три года, который направлен на совместное продвижение индонезийской традиционной культуры, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Это соглашение направлено, среди прочего, на продвижение и расширение прав и возможностей малых и средник предприятий в Индонезии.
Christian Dior ценит шаги, предпринятые Индонезией, потому что они соответствуют духу Dior по защите традиционной культуры.
Индонезийские ткани, в частности, Bali Endek Tenun, прошли стандартный процесс отбора и будут использованы компанией Christian Dior для создания коллекции весны / лета 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо назначил нового губернатора и заместителя губернатора Северного Калимантана на период 2021—2024 годов.
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