Москва, , 14:30 — REGNUM Более ста депутатов Госдумы привились от коронавируса или находятся в стадии вакцинации, пять депутатов находятся в больнице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Где-то около ста депутатов привились или в стадии вакцинации», — сказал Володин.

Он также указал на позитивную динамику с ситуацией с коронавирусом в Госдуме. По его словам, сейчас в больнице находятся пять депутатов, в то время, как на пике пандемии было более 30 парламентариев.

Всего, говорит Володин, переболел 171 депутат, более 60% имеют антитела — с учётом переболевших и привившихся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за время пандемии три депутата Госдумы скончались от коронавируса.

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