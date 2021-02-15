Москва, , 14:30 — REGNUM В Госдуме с 1 марта снова начинают работать столовая и буфет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«С 1 марта в Госдуме начнут работать столовая и буфет», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что их работа будет организована с учетом Они санитарно-эпидемологических норм.

При этом, по словам Володина, ряд действующих ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, сохранятся, в частности, речь идет о допуске в здания Госдумы.

Последствия нового послабления будут изучаться.

«Любой шаг по повышению открытости требует анализа», — добавил спикер Госдумы.

Напомним, что столовая и буфеты Госдумы закрыты с 19 марта 2020 года.

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