Минск, , 13:59 — REGNUM Москва и Минск не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Об этом 12 февраля в интервью российскому изданию «РБК» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, Россия не настаивала на проведении в Белоруссии конституционной реформы и досрочных выборов для выхода из белорусского конфликта, ставшего продолжением президентской кампании 2020 года. «Никогда, — сказал Макей. — Президент Лукашенко информировал о своих переговорах, проходивших некоторое время назад в Сочи с президентом России, и у меня было много встреч с моим коллегой Сергеем Лавровым. Никогда российская сторона не ставила ультимативный вопрос, что, мол, вы должны провести конституционную реформу, провести какие-то изменения и так далее, и тому подобное. Они всегда говорили о том, что это выбор белорусского народа. И мы ценим такую позицию».«Сегодня мы, наоборот, видим, что то, что происходило в Белоруссии во второй половине прошлого года, сейчас начинает происходить и в России. Технологии практически идентичны. Поэтому мы считаем, что нам нужно держаться вместе, но никогда у нас не было такого, чтобы одна сторона пыталась вмешаться во внутренние дела другой стороны», — добавил глава белорусской дипломатии.