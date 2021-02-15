Стокгольм, , 13:59 — REGNUM «Христианские демократы» намерены добиваться строительства двух новых ядерных реакторов в Рингхальсе. По словам лидера партии Эббы Буш, это необходимо как для обеспечения Швеции электроэнергией, так и для борьбы с изменением климата. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Это абсолютно необходимо, потому что мы видим, что в будущем нам потребуется гораздо больше, а не меньше электроэнергии. Это необходимо для создания рабочих мест в промышленности, для борьбы с изменением климата и для обеспечения устойчивых цен на электроэнергию для домохозяйств», — заявила политик в интервью изданию.

Как отмечают журналисты, поводом к комментариям Эббы Буш стали наблюдаемые в последние дни сильные морозы на территории Швеции, которые привели к существенному росту тарифов на электроэнергию.

Напомним, что в Рингхальсе располагается крупнейшая атомная электростанция в Швеции.

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