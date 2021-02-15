Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Во время вечерних дебатов по ядерной энергетике, состоявшихся 14 февраля в эфире шведского телеканала SVT, лидер «Зеленых» Пер Болунд раскритиковал своего коллегу, лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона, обвинив его в «чистом популизме». Об этом сообщила газета Expressen.

В ходе разговора с Кристерссоном Болунд отметил, что ядерная энергетика — плохой и убыточный способ получения энергии, в котором нет необходимости.

Однако лидер «Умеренных» заявил, что правительство Швеции должно прилагать больше усилий для поддержки отрасли, чтобы обеспечить более надежное электроснабжение страны.

«То, что сейчас делает Ульф, — это чистый популизм», — отреагировал на предложение Болунд, обвинив Кристерссона в подрыве плана правительства по переходу на возобновляемые источники энергии.

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