Киев, , 13:55 — REGNUM На Украине сегодня, 15 февраля, продолжается политический скандал, связанный с обнародованием главой государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко персональной информации о члене политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народном депутате Украины Тарасе Козаке, в частности, о том, что политик не покидал территорию Украины в феврале 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обнародование такой информации без разрешения самого Тараса Козака является незаконным и преступным, и за подобные действия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Заявление Сергея Дейнеко стало ответом на информацию о том, что самолет, которым пользуется Тарас Козак, вылетел в Абу-Даби в то же время, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Очевидно, подчеркивают в политсиле, что заявление Дейнеко является выполнением политического заказа власти, которой важно было показать, что Зеленский и Козак не могли встречаться в ОАЭ.

«Необходимость такой реакции, стремление Владимира Зеленского оправдаться перед собственным окружением свидетельствует о начавшейся внутри этой организованной группы паники, вызванной пониманием того, что за их многочисленные незаконные и преступные действия неминуемо наступит ответственность», — говорится в заявлении

«Паника, взаимное недоверие и враждебность повязанных общими преступлениями лиц из окружения Зеленского, постоянное подсиживание друг друга, стремление предать и ударить в спину, борьба за влияние и кадровые подковерные игры охватили офис президента, Верховную раду Украины, Кабмин и спецслужбы», — подчеркивают в ОПЗЖ.

Оппозиция отмечает, что в этих условиях не может идти речь о прозрачной и предсказуемой политике, направленной на благо Украины — а только о политических преследованиях, систематическом нарушении законодательства и бесконечных злоупотреблениях, которые легко, безнаказанно и свободно совершают Зеленский и его окружение.

В завершение «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что в кратчайший срок Зеленский и его окружение, «вдохновляемые своими заокеанскими хозяевами и опирающиеся на национал-радикалов, творящих насилие против политических оппонентов и русскоязычных жителей Украины, выстроили тотальную систему беспредела и коррупции».

«Наша партия будет добиваться торжества закона, осуждения компетентными органами и международной общественностью этой новой тирании, переплюнувшей режим Порошенко», — обещает ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что 13−14 февраля президент Украины Владимир Зеленский находился в рабочим визитом в ОАЭ. При этом ряд СМИ сообщили, что 12 февраля самолет, которым якобы пользуется депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, куда вскоре прибыл и Зеленский. О присутствии самого Козака на борту «источники» ничего не сообщали.

Ранее, 2 февраля, власти Украины ввели санкции против депутата Козака, блокировав его активы, в том числе принадлежащие парламентарию три оппозиционные телеканала.