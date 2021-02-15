Архангельск, 15 февраля 2021, 13:46 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил о новом назначении: пост заместителя председателя регионального правительства с сегодняшнего дня занимает Олеся Старжинская, последнее время работавшая советником главы федерального минздрава.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Старжинская будет курировать работу двух ведомств — министерства здравоохранения и министерства труда, занятости и социального развития области.
Новому руководителю сферы здравоохранения Александр Цыбульский поручил минимум один раз в неделю выезжать в учреждения здравоохранения как в Архангельской агломерации, так и в районах, чтобы лично понимать ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Олеся Старжинская получила приглашение стать советником министра здравоохранения в сентябре 2020 года. В этой должности она курировала работу регионов и отвечала за развитие медицинской отрасли в субъектах РФ.
Справка:
Олеся Старжинская родилась в 1980 году. В 2003-м окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Хирург», получила дополнительное образование по организации здравоохранения и общественного здоровья и менеджменту в медицине. Имеет опты работы в медицинских учреждениях, а также опыт управленческой работы.
В 2020 году стала победителем конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».