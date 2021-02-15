Бишкек, , 13:46 — REGNUM В столице Киргизии возле Дома правительства сегодня, 15 февраля, прошел митинг жителей приграничных сёл, требующих от главы государства остановить захват киргизских земель Таджикистаном.

Участники акции протеста обратились к президенту Садыру Жапарову с требованием обратить внимание на экспансионную политику таджикских властей, которые поощряют ведение таджикистанцами незаконных строительных работ на принадлежащих Киргизии приграничных территориях в Баткенской области.

«От президента нет никакой реакции. Мы требуем, чтобы он как главнокомандующий, занимался решением этой проблемы, а не политическими интригами», — подчеркнули протестующие.

Представители Белого дома предложили митингующим переговорить с руководителем аппарата президента Суйунбеком Касманбетовым, но те отказались, потребовав, чтобы глава государства лично вышел к ним на переговоры.