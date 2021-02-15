Стокгольм, , 13:46 — REGNUM К настоящему времени половине постояльцев домов престарелых в Швеции была поставлена прививка от COVID-19. Об этом в интервью Sveriges Radio сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

«В скором времени пожилых людей ждет более нормальная жизнь», — обнадежил Тегнелл в эфире радиостанции.

Отмечается, что сейчас в 35 муниципалитетах Швеции действует запрет на посещение домов престарелых. 12 из них расположены в лене Стокгольм.

Эпидемиолог Тегнелл также отметил, что в Агентстве общественного здравоохранения Швеции делают все возможное, чтобы устранить риски для пожилых людей заразиться коронавирусной инфекцией.

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