Киев, 15 февраля 2021, 13:45 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от властей страны вернуть силовиков на прежние позиции, с которых тех вывели в рамках урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом политик заявил 15 февраля, сообщила пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».
Политик рассказал, что на линии соприкосновении побывали депутаты Верховной рады Украины.
Порошенко потребовал, чтобы министр обороны отчитался перед Верховной радой о сумме, на которую были оштрафованы боевики ВСУ, а также призвал вернуть на линию соприкосновения снайперов ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на линии соприкосновения в Донбассе в результате взрыва погибли трое украинских силовиков, после чего в Горловке был взорван автомобиль с одним из командиров Народной милиции ДНР.
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