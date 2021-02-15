Киев, , 13:40 — REGNUM Дальнейшее обострение ситуации в Донбассе не просто возможно, а «практически неизбежно», заявил 15 февраля в эфире украинского телевидения спикер украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович.

Согласно прогнозу Арестовича, Кремль не оставит попыток «продавить Украину силой».

«Рано или поздно… Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть весной, ближе к лету», — сказал представитель Киева.

Также спикер констатировал, что в настоящий момент переговоры по Донбассу идут очень вяло, а минский процесс и «нормандский формат» «движутся еле-еле».

По его словам, поскольку ситуация по урегулированию практически зашла в тупик, Украине остается только попытка воспользоваться помощью США, а «больше рассчитывать не на что».

ИА REGNUM напоминает, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось. Он считает, что это связано с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию, но при этом не пояснил, по каким вопросам идет это давление.

14 февраля в Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли сразу трое украинских военных. Зеленский дал поручение немедленно расследовать и установить обстоятельства гибели военных.