Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Взгляды «Умеренных» настолько приблизились к политике, проводимой «Шведскими демократами», что две партии почти неразличимы. Об этом в интервью газете Svenska Dagbladet заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

«Сейчас «Умеренные» и «Шведские демократы» прям как близнецы. Даже опытный человек уже больше не может их различить, Умеренные изменились», — заявил министр.

Йоханссон также обвинил лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона в том, что он «солгал своим избирателям», потому что ранее политик обещал, что не будет сотрудничать со «Шведскими демократами».

Однако, подчеркивают журналисты, Йоханнсон отказался прямо заявить, что Кристерссон не разделяет демократических убеждений.

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