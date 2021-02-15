Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш пожаловалась у себя на странице в Instagram, что ее обзывают «нацисткой», «маленькой крысой» и прочими ругательствами. Такой поток негативных комментариев парламентарий получила только из-за того, что она поблагодарила лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона за подарок на свой день рождения. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Вчера был мой день рождения. Несколько лидеров партий поздравили меня в частном порядке или в социальных сетях, а премьер-министр поздравил меня в зале заседаний. Еще одним, кто поздравил меня, был лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон. Он отправил подарочный сертификат в пресс-службу, я подумала, что это здорово, попью кофе по дороге домой», — написала политик в Instagram.

В том же посте она отметила нападки со стороны недоброжелателей, которым не понравилось то, что Буш поблагодарила Окессона за отправленный подарок. Она отметила, что «злые языки» назвали ее «нацисткой».

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