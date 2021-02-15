Париж, , 14:29 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон, выступая на телеканале France Info, призвал власти Германии не закрывать границу с Францией из-за пандемии коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Мы очень не хотим, чтобы Германия совсем закрыла границы… Власти Германии также сообщали, что не хотят этого, что данная мера предусмотрена лишь на крайний случай», — заявил Бон.

«Мы должны все решить в рамках беседы, чтобы принятое решение не было нескоординированным, чтобы не случилось неприятных сюрпризов», — добавил замминистра.

Напомним, ранее правительство Германии частично закрыло границу с Чехией и Австрией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля правительство княжества Монако сообщило в своем коммюнике, что с 15 февраля ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Франции во избежание распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Монако ужесточает правила въезда для жителей Франции