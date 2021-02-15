Минск, , 13:33 — REGNUM Эксперты из Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) намерены в мае-июне текущего года снова посетить Белорусскую АЭС. Об этом 15 февраля сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).

«По итогам визита и предшествующих мероприятий эксперты ENSREG подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре. В дополнение к состоявшемуся техническому визиту запланировано также проведение миссии ENSREG в Беларусь на 1,5 недели, ориентировочно в мае-июне 2021 года», — говорится в сообщении.

Также известно, что по завершении новой миссии экспертов на БелАЭС будет готова окончательная версия отчета ENSREG, которую обнародуют в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в пресс-службе минэнерго Белоруссии заявили, что требующая заблокировать работу БелАЭС резолюция Европейского парламента является насквозь политизированной.