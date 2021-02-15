Стокгольм, , 14:30 — REGNUM В Государственном фармацевтическом управлении Швеции обратились к представителям администрации двух ленов с требованием продолжить следовать общенациональному плану вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что 12 февраля лены Сёдерманланд и Евлеборг объявили о приостановке вакцинации медицинского персонала вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca. Причиной данного решения местных властей послужили жалобы медработников на побочные эффекты препарата.

Однако в Государственном фармацевтическом управлении Швеции не видят причин для изменения рекомендаций относительно вакцины AstraZeneca. После данного сообщения представители властей Вестра-Гёталанда и Халланда заявили, что они, в отличие от других регионов, намерены и дальше следовать указаниям ведомства.

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