Москва, , 13:33 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в котором он поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что несмотря ни на что Москва не бросит Донбасс, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 февраля в социальной сети Facebook.

«Знаете, когда в ДНР всё наладится? Когда чёрная полоса на флаге сменится на белую», — пишет Катерина Т.

Многие пользователи призвали руководство республик провести референдум по вопросу вступления в состав Российской Федерации.

«Надо опередить новые антироссийские санкции проведением референдума в ДНР и ЛНР по вступлению в РФ», — считает Андрей Л.

Некоторые комментаторы согласились с подобным мнением, но отметили, что перед этим необходимо восстановить контроль республик над территорией в прежних границах.

«Давно пора прекратить этот ''цирк''. Пусть ДНР и ЛНР двигают свои силы до прежних границ областей, а Россия создаёт условия для референдума и принимает эти территории в состав единой и неделимой России. И точка! И никуда Украина и Запад не денутся. Пошумят и проглотят без воды. Молча. И это будет справедливо. А защитить свою землю мы всегда умели!», — написал Игорь С.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, согласно которому руководству России необходимо вернуть всю Украину в «союзное государство».

«Я думаю, Путину нужен не Донбасс, а вся Украина, как союзное государство! И до упоротых через желудок это скоро дойдёт, что без России они никто, особенно для Запада!», — поделилась свои мнением Галина Т.

Напомним, 14 февраля глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» слова Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал — «несмотря ни на что» — не бросать Донбасс.

Он заявил о том, что у руководства ДНР никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит регион наедине с трудностями и проблемами.