Москва, , 13:15 — REGNUM Заявление главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Россия планирует «забрать» регион себе, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 15 февраля в социальной сети Facebook.

«А что сделала Украина, чтобы Донбасс остался с Украиной?», — задаётся вопросом Валентина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Кравчук умалчивает то, что жители Донбасса, по сути, уже давно сделали свой выбор остаться вместе с Россией.

«Он не понял, всё уже произошло. В республиках 400 тыс. граждан РФ, к выборам в Госдуму там будет около 600 тыс. избирателей. Есть гарантия безопасности от РФ. Там не действуют ненькины законы. Идет полная интеграция во всём. И главное, жители считают, что они уже часть России», — поделился своим мнением Сергей Е.

Некоторые комментаторы указали на то, что если бы Россия действительно хотела «забрать» Донбасс себе, то сделала бы это уже давно.

«Захотела бы, то давно забрала бы. И забирать не нужно. Донбасс давно готов войти в состав России», — считает Александр Д.

Нашлись и те, кто упрекнул Кравчука за то, что Украина всё время конфликта так и не смогла предложить жителям Донбасса ничего кроме кровопролитной войны.

«Можно подумать, Украина держится за эти территории», — пишет Алла К.

Напомним, 15 февраля глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о том, что Россия планирует «забрать» регион себе.