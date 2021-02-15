Сеул, , 12:49 — REGNUM Правительство Южной Кореи осудило атаку йеменских хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, правительство не только осудило действия хуситов, но и призвало прекратить нападения на гражданские объекты.

В МИД Южной Кореи также отметили, что южнокорейские власти надеются на то, что вопрос гражданской войны в Йемене удастся решить мирным путём, а также подчеркнули, что власти страны намерены поддерживать усилия ООН и мирового сообщества в решении данной проблемы.

Напомним, что атака хуситов на аэропорт города Абха произошёл 10 февраля.

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