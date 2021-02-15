Тегеран, , 12:50 — REGNUM Совместные морские военные учения Вооруженных сил России и Ирана на севере Индийского океана стартовали 15 февраля. Об этом 15 февраля сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.

«Учения начались сегодня. Мы это подтверждаем», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе иранской армии сообщили, что совместные морские военные учения России и Ирана в северной части Индийского океана начнутся 16 февраля.

Отметим, 12 февраля в Карачи стартовали седьмые многонациональные морские учения «Аман-2021» с участием 45 стран, включая делегацию Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран.