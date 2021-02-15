Белград, , 12:43 — REGNUM Вице-премьер России Юрий Борисов и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович обсудили в Белграде широкий спектр отношений двух стран.

«Большое спасибо России за исключительное экономическое, политическое и любое другое сотрудничество, основы которого заложили президенты наших стран», — сказал на встрече Попович.

В свою очередь Борисов заявил, что сотрудничество Москвы и Белграда носит особый характер, «отношения действительно братские и очень конструктивные, каждая встреча открывает новую страницу сотрудничества в тех или иных областях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил своему сербскому коллеге Александру Вучичу свои поздравления с Днем государственности Сербии, который в этой стране отмечают 15 февраля.

По словам Путина, в России высоко ценят отношения с Сербией, основанные на давних традициях братской дружбы, культурной и духовной близости.

Читайте также: Путин направил Вучичу поздравления с Днем государственности Сербии