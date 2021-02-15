15 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Российская сторона считает, что в сложившихся условиях дискуссия о статусе Нагорного Карабаха не является актуальной. Понятно и то, что после долгих лет политического и военного противостояния между Баку и Ереваном со Степанакертом, когда стороны понесли многочисленные жертвы, вернуть политическое и другое доверие друг к другу будет очень непросто. Но есть первый шаг.

Станислав Тарасов, , 13:43 — REGNUM



Арцах Иван Шилов © ИА REGNUM

Произошло важное событие. Как сообщил Sputnik Армения, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян встретился с официальным представителем Азербайджанской Республики. Встреча прошла с участием главы Службы национальной безопасности Армении полковника Армена Абазяна, а также генерал-лейтенанта Рустама Мурадова в зоне ответственности российских миротворцев. Сообщается, что стороны обсуждали вопросы поиска без вести пропавших, возвращения пленных, другие вопросы гуманитарного характера.

Это первый за многие годы официальный контакт между Баку и Степанакертом, и надо полагать, что такие контакты станут постепенно входить в практику их взаимодействия без участия Еревана. Дело в том, что трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении нагорно-карабахской войны принципиально изменило ситуацию в регионе, открыв возможности коммуникаций между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Это выводит на первый план вопросы технического характера, многие из которых можно решать быстро и эффективно только при прямом подключении Степанакерта. Конечно, это не значит, во всяком случае, пока, что Баку готовится принять карабахские власти в качестве одного из участников переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Но фактом является то, что под контроль Азербайджана возвращены почти все районы, и теперь встает проблема налаживания торгово-экономических отношений между Баку и Степанакертом с постепенной конвертацией процесса в сторону обретения политического доверия.

Степанакерт (сс) Dalibor Z. Chvatal

К этому подталкивает сама логика происходящих событий. При этом времени на раскачку не так уж много. На наш взгляд, 2021 год для Закавказья будет сложным не только с точки зрения внутрирегиональной динамики, но и с позиции внешних факторов. Слишком непредсказуемо выглядят отношения между Вашингтоном, Анкарой и Тегераном, существует реальная опасность со стороны администрации США Джо Байдена переноса противоречий и проблем с соседнего Ближнего Востока в Закавказье. Реально видимые и существующие геополитические риски должны толкать Баку и Анкару к более интенсивному переговорному процессу не только в сторону нормализации отношений с Арменией, но и на карабахском направлении. Именно в этом контексте можно оценивать контакты не только между Баку и Степанакертом, но и возможные передвижения фигур на закавказской шахматной доске, в частности в Армении. Как именно будут развиваться события в этом процессе, предсказать нелегко.

Российская сторона считает, что в сложившихся условиях дискуссия о статусе Нагорного Карабаха не является актуальной. В то же время Москва не дезавуирует работу Минской группы ОБСЕ, считает важным сохраняют общность выработанных в ходе многолетних закулисных негласных дискуссий, смысл которых пока продолжает упираться в обновленные Мадридские принципы. Понятно, что после долгих лет политического и военного противостояния между Баку, Ереваном и Степанакертом, когда стороны понесли многочисленные жертвы, вернуть политическое и другое доверие друг к другу будет очень непросто. Поэтому диалог между Баку и Степанакертом даже в случае его продолжения займет определенное исторически продолжительное время. Вместе с тем, на наш взгляд, маловероятно, что в обозримом будущем Азербайджану удастся реанимировать в Нагорном Карабахе статус, который он имел в советское время.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США President.az

Так же очевидно и то, что армяне Нагорного Карабаха вряд ли примут предлагаемую им всего лишь культурную автономию. Они могут предъявить иные требования, связанные с серьезными изменениями азербайджанской конституции, хотя из Баку звучат заявления о настрое на реинтеграцию армянского населения Нагорного Карабаха. Но готов ли Азербайджан к практической реализации этого проекта? Если судить по некоторым заявлениям официальных лиц в Баку, они серьезно размышляют над дальнейшим ходом событий. Для Баку есть и такой сценарий: после возвращения под свой контроль ранее утраченных районов сбросить с плеч проблему армянского анклава в Нагорном Карабахе и действовать в тренде придания ему статуса подмандатной территории с проекцией на будущую возможную независимость. То есть использовать опыт Карского договора 1921 года, в котором определяется подмандатный статус Нахичевани «без права передачи ее третьей стороне».

Понятно, что обозначенные сюжеты имеют гипотетический характер. Но факты таковы, что карабахский анклав является по этническим и конфессиональным признакам однородным. На этой территории размещены российские миротворцы, а не представители властных структур Азербайджана. Баку стал выходить на Степанакерт так, как это делает сегодня Москва. Но окончательное решение вопросов статуса еще впереди. Это потребует политической воли, непростого диалога между Баку и Степанакертом и немало времени.