Каталония, Испания, , 12:41 — REGNUM В интервью журналистам радиостанции Rac1 Пере Арагонес, претендующий занять пост председателя правительства Каталонии, пообещал начать в скором времени переговоры по формированию «широкого» правительства автономного сообщества. Об этом сообщила газета El País.

Кандидат от «Левой республиканской партии» Арагонес призвал все партии, выступающие за независимость, и сторонником «Вместе мы сможем» как можно скорее сесть за стол переговоров с целью формирования «широкого» правительства, которые будет добиваться самоопределения Каталонии и амнистии для тех, кто пострадал после незаконного референдума в 2017 году.

Напомним, что после подсчета 99,79% голосов в результате прошедших выборов в местный парламент «Левые республиканцы Каталонии» впервые стали партией, набравшей большее количество голосов из всех сепаратистских объединений, поэтому ее представители намерены форсировать переговоры по формированию правительства автономного сообщества.