Каталония, Испания, , 16:20 — REGNUM Кандидат на пост председателя правительства автономного сообщества Каталонии Пере Арагонес заявил в эфире радиостанции Rac1 о готовности начать диалог с центральным правительством Испании, чтобы «решить каталонский вопрос». Об этом сообщила газета El País.

Кандидат на пост премьер-министра Каталонии от «Левой республиканской партии» также попросил сторонников независимости не отказываться от идеи переговоров с центральным правительством преждевременно.

«Необязательно так быстро торопить события», — заявил Арагонес.

Напомним, что после 99,79% голосов в результате прошедших выборов в парламент Каталонии сторонники независимости набирают большинство мест в легислатуре — 74 мандата из 135.

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