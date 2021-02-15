Минск, , 12:47 — REGNUM В ходе встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко главы двух государств могут достигнуть серьезных договоренностей, которые касаются процессов интеграции. Об этом 15 февраля заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Встреча (Путина и Лукашенко — ред.) прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны», — сказал он в интервью РБК.

Также Макей отметил, что он считает, что такая встреча будет важной ввиду того, что главы правительств двух стран до того часто встречались и Россия с Белоруссией смогли продвинуться вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия.

«Более того, я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно — в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что введённые Евросоюзом санкции против Минска являются временными трудностями.